В Молдавии не поверили в экономический рост страны

Бывший замминистра промышленности и торговли Молдавии, доктор экономических наук Михаил Пойсик высказался об экономическом росте республики, о котором говорят ее власти. Он заявил, что данная динамика - недостижимая цель, передает агентство «Прайм».

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Пойсик отметил, что для этого ВВП ежегодно должен расти на 8%, а не на 0,7%. По его словам, власти Молдавии «идеально научились создавать иллюзию своих будущих достижений, в том числе в области экономики».

«Но если бы все так хорошо было и в реальности, то инвесторы выстроились бы в очереди, а они, наоборот, покидают нашу страну. Это объясняется тем, что они опасаются роста убытков на фоне нестабильных тарифов на энергоресурсы, а также скачущих цен на сырье», - добавил Пойсик.



Ранее сообщалось, что инфляция в Молдавии в 2023 году составила 4,2% против 30,24% годом ранее.