ЦБ будет осуществлять продажи валюты на 8,4 млрд рублей в день

Во втором полугодии Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,40 млрд рублей в день, говорится на сайте ЦБ.

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Речь идет о периоде с 1 июля по 28 декабря 2024 года. Отмечается, что в конце года будет опубликована информация об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на I полугодие 2025 года.

Банк России с 9 января 2024 года проводит операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее сообщалось, что торги долларами и евро на Мосбирже отменили. Это связано с решением американской стороны о введении санкций в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ) (посредник для проведения валютных операций на площадке). Рестрикции также коснулись Национального расчетного депозитария (НРД).