В России оценили ненефтегазовые доходы бюджета

Объем ненефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в 2024 году может достичь 12,5 процента ВВП страны. Об этом со ссылкой на директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова сообщает ТАСС.

Согласно оценке аналитика, корректировка показателей бюджета, предусматривающая увеличение расходов на 522 миллиарда рублей и повышение уровня дефицита бюджета до 2,12 триллиона, существенно на ВВП не повлияет.

Ранее в Минфине России рассказали об ожидании, что в 2024 году ненефтегазовые доходы страны окажутся выше, чем было запланировано законом о бюджете. По словам замглавы ведомства Владимира Колычева, приводить конкретные цифры пока преждевременно, но у кабмина есть возможность, согласно бюджетному правилу, при росте таких доходов увеличить расходы.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2023 году оказались еще более высокими, составив 45,5 процента.