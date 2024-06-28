КНДР может начать поставки яблок и женьшеня в Россию

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт по итогам переговоров с коллегами из Северной Кореи подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с заинтересованностью коллег в поставках, корейская сторона также готова экспортировать в Российскую Федерацию женьшень. Об этом сообщает агентство «Прайм».

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В заявлении ведомства отмечается, что в рамках переговоров стороны отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия между государствами в части взаимных поставок продукции, в частности овощей и фруктов.

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До этого заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и КНДР является предупреждением для третьих стран, которые стремятся разрешить проблемы региона вооруженным путем.

18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.

Ранее Медведев оценил перспективы развития отношений между РФ и Южной Кореей.