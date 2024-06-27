КНДР собралась поставлять в РФ женьшень

Россия и КНДР подписали меморандум о сотрудничестве в области карантина растений, пишет пресс-служба Россельхознадзора на официальном сайте ведомства.

Подписание документа состоялось по итогам встречи главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем председателя Комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхором.

В пресс-службе пояснили, что стороны в ходе переговоров отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия в части взаимных поставок различной продукции.

Так, Данкверт подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию. Ким Су Чхор заявил, в свою очередь, что КНДР готова экспортировать в РФ женьшень, высоко заинтересована в увеличении поставок из России живых сельскохозяйственных животных и молочных товаров.

Стороны также договорились установить прямые контакты для ускорения взаимодействия между службами по вопросу взаимных поставок, отметили в Россельхознадзоре.