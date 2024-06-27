Центробанк зафиксировал рост ставки по депозитам

В середине июня ставка по депозитам сравнялась с ключевой ставкой Центробанка России и составила 16%, достигнув максимум с первой декады 2022 года. Об этом сообщили в ЦБ, передает «Коммерсантъ».

По данным издания, больше всего в банках РФ выросли краткосрочные и среднесрочные вклады. Это связано с тем, что представители кредитных организаций предлагают своим клиентам повышенные ставки при выполнении ряда условий, в том числе первичное размещение средств на вкладе, обязательные ежемесячные траты и использование определенных услуг.

При этом ожидается, что в ближайшее время спрос на краткосрочные вклады постепенно снизится и вектор повернется в сторону среднесрочных. Кроме того существует вероятность, что на грядущем заседании совета директоров ЦБ повысит ключевую ставку до 18% годовых.