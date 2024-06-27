Норвегия начала экстренно накапливать запасы зерна на фоне глобальных угроз

Норвежское правительство заключило соглашение с четырьмя частными компаниями о начале накопления стратегических запасов зерна. Планируется хранить пшеницу на различных складах по всей стране. Необходимость создания резервного запаса продовольственного зерна вызвана последними мировыми событиями и подготовкой к потенциальным кризисным ситуациям, сообщили в правительстве.

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В ближайшие годы Норвегия намерена подписать дополнительные контракты с целью создания трехмесячного резерва к 2029 году. К концу десятилетия планируется накопить около 82 500 тонн зерна, что, по оценкам аналитиков, должно хватить на три месяца потребления населением.

Ранее Норвегия уже хранила зерно в резерве в 50-х годах прошлого века, но в 2003 году закрыла свои хранилища, посчитав их ненужными. Однако пандемия COVID-19, нестабильная ситуация в Европе и изменения климата заставили власти пересмотреть свое решение и возобновить накопление продовольствия.

Политологи связывают это решение с подготовкой к возможному глобальному конфликту. Сергей Разгуляев отметил, что многие европейские страны открыто говорят о неизбежности конфликта с Россией.

Сообщалось, что высокие цены на муку остановили работу хлебозаводов в Нижегородской области.

Ранее писалось о том, что в России не ожидается роста цен на бензин или его дефицита.