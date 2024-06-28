Эстония не может конфисковать замороженные российские активы

Парламент Эстонии не поможет правительству конфисковать замороженные активы России из-за того, что в республике отсутствует имущество, подлежащее автоматической конфискации в пользу Украины. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на эстонского парламентария Андрея Коробейника.

Речь идет о принятом в мае законе, который позволял властям конфисковать замороженные активы российских физических и юридических лиц — в Эстонии, по расчетам МИД страны, было заблокировано имущество стоимостью €37–39 млн.

«Президент Эстонии провозгласил этот законопроект, но отметил при этом, что для отчуждения имущества недостаточно того, что оно заморожено из-за международных санкций. Потенциальное отчуждение имущества касается тех, кто активно участвовал в совершении военной агрессии или в нарушении норм ведения войны. При этом данные преступления должны быть доказаны», — заявил Коробейник.



Эстонский депутат заявил, что ситуация может измениться в том случае, если конфликт на Украине перейдет на новый уровень эскалации.

До этого зампостпреда России Дмитрий Медведев назвал хищение государственных активов поводом для войны.