В России рассказали о нескольких курсах долларов и евро

Прекращение биржевых торгов долларами и евро, произошедшее из-за санкций две недели назад, привело на практике к формированию нескольких вариантов их курсов в России, рассказали опрошенные «Ведомостями» эксперты.

По словам главного экономиста «Ренессанс капитала» Олега Кузьмина, сейчас можно выделить наличный, межбанковский, условно биржевой (через продолжающий торговаться на Мосбирже юань), а также офшорный (доступен для имеющих зарубежные счета организаций) курсы недружественных валют. В комментарии отмечается, что при прочих равных все они должны двигаться сонаправленно, но сейчас расхождения могут быть существенными. В свою очередь собеседник издания в банке из топ-10 оценил текущую разницу наличного и безналичного курсов примерно в пять процентов.

Множественность курсов означает повышенную волатильность курсов, меньшую прозрачность и рост транзакционных издержек как для продающих доллары и евро экспортеров, так и для всех покупателей, включая обычных граждан, указал Кузьмин. Специалист ожидает, что по мере адаптации участников экономики и рынка к новой парадигме разница курсов, скорее всего, будет сокращаться, но полностью не исчезнет.

Разрывы в курсах убираются за счет профессиональных спекулянтов, а в России сейчас хватает крупных игроков, которые имеют доступ к международному и российскому рынкам и в состоянии свести разницу на нет, отметил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Согласно его оценке, страна сейчас «живет с тремя разными долларами – с индикативным биржевым контрактом, который не поставочный, с межбанковскими сделками с живыми долларами, а также с наличным курсом».

Эксперты назвали причины резкого обвала доллара

Вскоре после того, как власти США ввели санкции против Мосбиржи, на российской площадке заявили о прекращении торгов долларами и евро. В то же время в ЦБ пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным. Пока он подвержен достаточно серьезным колебаниям. Власти рассматривают новые способы влияния на его показатели, а также уже придприняли в этом направлении некоторые шаги.