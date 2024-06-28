Инвестор рассказал, когда США начнут печатать деньги

Американские власти начнут печатать купюры, как только в экономике США возникнут проблемы. Об этом заявил в беседе с РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.

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Собеседник напомнил о том, что США не печатают купюры в прежнем объеме. По его словам, власти уже выпустили очень много денег, когда процентные ставки были на низком уровне.

В стране примут такие же меры, когда экономическая ситуация осложнится, подчеркнул специалист. Как заявил Роджерс, «это все, что знают» власти США, которые стремятся сохранить свои рабочие места.

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Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не будет решать финансовые проблемы за счет печатания денег, не обеспеченных реальными золотовалютными активами. Также ранее к.э.н., доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» ФФБ РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявлял «Известиям», что печатный станок как инструмент можно использовать строго дозированно и только в тех случаях, когда национальная валюта действительно востребована, как в примере с США.