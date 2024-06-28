В ВТБ спрогнозировали повышение ключевой ставки ЦБ в июле

Банк России повысит ключевую ставку в июле на 100 базисных пунктов — до 17% годовых, считает первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Мы точно будем, на мой взгляд, видеть повышение ставки. <…> Скорее всего, будет плюс 100 базисных пунктов, до 17% повышена ключевая ставка на следующем заседании», — сказал Пьянов (цитата по ТАСС).



Также топ-менеджер допускает, что ключевая ставка может еще вырасти до конца года.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 26 июля 2024 года.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть вклад на привлекательных условиях:

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