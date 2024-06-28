В России призвали выпустить купюру в 20 тысяч рублей

В России пришло время выпустить купюру номиналом не только в 10, но и в 20 тысяч рублей, считает экономист Евгений Змиев. Его высказывание цитирует НСН.

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Такой шаг Центробанк РФ должен сделать из-за выросшей инфляции, а также из-за того, что наличные деньги до сих пор популярны у жителей России. Банковская сеть развита далеко не во всех регионах. Не везде есть качественный интернет. Поэтому растет актуальность купюр в десять и 20 тысяч рублей.

Опасения по поводу того, что крупные купюры используются взяточниками не должны помешать появлению новых номиналов. Змиев напомнил, что в большинстве случае, коррупционеры предпочитают иностранную валюту, в то время как десятитысячные и двадцатитысячные банкноты будут служить удобству внутреннего денежного обращения для россиян.

Ранее Ирина Ронская, претендующая на пост сочинского мэра, призвала выпустить десятитысячную купюру и посвятить ее этому черноморскому городу. Однако в Банке России заявили, что пока не рассматривают такой возможности.