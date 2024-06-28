Американский инвестор предрек США скорое начало рецессии

Рецессия в США может начаться уже в этом году, считает американский инвестор Джим Роджерс. Его слова приводит РИА Новости.

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По прогнозу эксперта, американская экономика скатится в рецессию в конце 2024 — начале 2025 года. Не исключено, что это произойдет до начала президентских выборов в ноябре, отметил Роджерс.

«Я знаю, что она приближается. В Америке мы сталкиваемся с рецессиями каждые несколько лет и так на протяжении сотен лет с самого начала», — сказал инвестор.



На днях кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр заявила, что Вашингтон сам виноват в дедолларизации мировой экономики. По ее словам, Белый дом запустил этот процесс своей политикой.