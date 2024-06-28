Евросоюз расширил антироссийский санкционный список

Власти Евросоюза (ЕС) расширили антироссийский санкционный список, включив в него двух физических лиц и четыре организации из РФ. Соответствующее решение опубликовали в официальном журнале ЕС. Lenta.ru

Под ограничения попал в том числе крупнейший российский оператор железнодорожных перевозок "Трансконтейнер" и его директор Михаил Концерев. Санкции вели против фирмы "Титул" и ее владелеца Дмитрия Белоглазова, а также АО "Илиадис" и "Распериа Трейдинг Лимитед”. Москва24

Страны — участницы Европейского союза уже скоро приступят к работе над 15-м пакетом санкций против России. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что работа над ним начнется незамедлительно после принятия 14-го пакета ограничений. Вместе с тем она отметила, что рада новым ограничениям в отношении РФ. News.ru