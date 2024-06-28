Казахстан легализовал криптовалюту Дурова

Казахстан легализовал криптовалюту Павла Дурова
Международный финансовый центр «Астана» одобрил Toncoin для торговли на лицензированных платформах, говорится на его сайте.
«Toncoin соответствует нормативным стандартам, установленным комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг», — сказано в сообщении.
Ожидается, что включение этой криптовалюты привлечёт новую волну инвесторов, ищущих безопасные и прозрачные варианты торговли в республике.
Накануне программист и бизнесмен Павел Дуров прибыл в Казахстан по приглашению главы Минцифры Жаслана Мадиева, чтобы обсудить высокотехнологичные проекты.