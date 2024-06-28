Стало известно, на сколько выросли цены на нефть за полгода

Мировые цены на нефть по итогам первого полугодия 2024 года выросли на 10-14%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

По данным агентства, 28 июня стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 85 долларов за баррель. А цены на августовские фьючерсы WTI достигли 81,54 доллара за баррель.

Таким образом за первое полугодие 2024 года стоимость Brent выросла на 10,3%, WTI — на 13,8%. При этом по итогам второго квартала цены обеих марок снизились на 2,8% и 2% соответственно.