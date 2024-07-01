В России захотели продавать одежду из Северной Кореи

В России могут появиться бренды одежды, обуви и аксессуаров из Северной Кореи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Выяснилось, что марки из КНДР захотели продавать джинсы, сумки и обувь на российском рынке. На данный момент ретейлеры рассматривают возможность экспорта товаров в Россию. По словам востоковеда Ким Ен Уна, на самом деле в КНДР производят качественные вещи и обувь.

Ранее президент России Владимир Путин во время визита в Пхеньян заявил о росте товарооборота между странами в прошлом году в девять раз, а за первые пять месяцев текущего года — еще на 54 процента. По его словам, речь идет о самых разных направлениях.

Президент России прибыл в Северную Корею вечером 18 июня. Глава КНДР Ким Чен Ын лично встретил гостя в аэропорту, где у лидеров двух государств завязалась оживленная беседа. На состоявшейся в среду, 19 июня, встрече они подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.