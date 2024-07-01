Эксперты рассказали о ситуации с российским рублем в ближайшее время

В России ожидается снижение волатильности и постепенная стабилизация курса рубля, сообщают «Известия».

Аналитика «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов заявил, что российские власти будут пытаться стабилизировать национальную валюту вблизи тех значений, которые были до введения санкций. Это произойдет, прежде всего, за счет снижения Банком России валютных интервенций во втором полугодии.

Аналитик «Цифра брокер» Наталья Пырьева считает, что ситуация на валютном рынке по мере адаптации к новым ограничительным мерам в отношении России стабилизируется. Главным фактором, определяющим курса рубля, остается платежный баланс.

Объем продажи валюты экспортерами является значительным, и он оказывает положительное влияние на курс рубля, указал аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

Курс рубля в последнее время пережил самые крупные пертурбации за много месяцев. Это случилось после того, как США ввели санкции против Московской биржи, что, по сути, остановило биржевую торговлю долларами и евро в РФ. В результате курс российской национальной валюты резко вырос, как к доллару и евро, так к юаню, а параллельно подскочила и волатильность курсов.