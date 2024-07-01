В России попросили не ждать торможения роста цен

Рост цен в России в июне ускорился, четыре недели подряд уровень инфляции превышает средние многолетние значения, и ждать ее торможения пока не стоит. К такому выводу пришел Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), на записку которого ссылается «Коммерсантъ».

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Экономист Дмитрий Полевой указал, что с учетом данных по 24 июня инфляция за месяц даст 0,73 процента, что в 2,5 раза выше долгосрочных 0,28 процента. В прошлом месяце особенно проявили себя устойчивые компоненты, что усугубляет ситуацию. В годовом выражении инфляция соответствует 8,75 процента, что выше ориентиров и прогнозов Банка России и других ведомств.

В ЦМАКП последовательно критикуют жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) регулятора, то есть борьбу с инфляцией через повышение ставки. На этот раз аналитики указали, что в последние недели очень интенсивный рост цен идет в нескольких зонах, а базовая инфляция ускоряется медленно, что свидетельствует скорее о специфике рынков, а не о системных процессах.

При этом автор записки Дмитрий Белоусов признал, что выход на годовой таргет по инфляции ЦБ в четыре процента уже почти невозможен, потому что для этого потребительские цены во втором полугодии должны перестать расти.

Самым интересным в картине роста цен в ЦМАКП назвали абсолютное удешевление ряда технически сложных товаров, например, пылесосов, телевизоров, смартфонов. Такая ситуация не укладывается в картину, когда рост цен связан с увеличением спроса, то есть превышением объема средств на руках у населения над предлагаемыми товарами и услугами.

Ранее Центробанк сообщил, что инфляционные ожидания россиян в июне продолжили рост, увеличившись с 11,7 процента до 11,9 процента, а наблюдаемая ими годовая инфляция повысилась до 14,4 процента. Такой результат стал дополнительным фактором в пользу повышения ключевой ставки на заседании в конце месяца, что считают неизбежным большинство аналитиков, дискуссионным остается только уровень повышения.