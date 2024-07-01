Гонконг снова начал закупки российского золота

Гонконг вновь приступил к активной закупке российского золота. Объемы увеличились почти в 60 раз к значению апреля, сообщает телеканал «Известия».

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Гонконг в течение всего прошлого года приобретал золото из России, однако в декабре объемы уменьшились в связи с ростом цен. Февраль стал месяцем, когда Гонконг не покупал золото, при этом в марте он купил его на $829 тыс., а в апреле — на $13 млн. В конце весны Азиатский финансовый центр ввез драгметалл из России на $750 млн, что в 58 раз больше показателя предыдущего месяца.

Доля России по поставкам золота в Гонконг в мае оценивается в 15%, она снова оказалась на втором месте в рейтинге. Первую строчку занимают ОАЭ, которые поставили в конце весны драгметалла на $1,8 млрд.

Ранее «Известия» со ссылкой на несколько российских банков сообщили, что спрос на золото среди россиян увеличивается. Отмечалось, что его стимулируют в том числе растущие котировки на этот драгметалл, а также желание инвесторов диверсифицировать свой портфель.