За полгода в бюджет Украины поступило около $14 млрд помощи из внешних источников

В первом полугодии в бюджет Украины поступило из внешних источников почти $14 млрд. Об этом сообщило министерство финансов страны.

Крупнейшими донорами экономики Украины в этот период стали Евросоюз, Япония, Канада и МВФ.

В Минфине отметили, что в целом финансирование госбюджета Украины в первом полугодии 2024 года составило $20,2 млрд. Из внешних источников в казну поступило $13,8 млрд, облигации внутреннего государственного займа принесли $6,4 млрд.

29 июня сообщалось, что финансовая помощь Украине достигла минимума с 2022 года. В первом полугодии текущего года среднемесячные поступления в украинскую казну составили около €1,9 млрд. В мае впервые за последние годы поступления средств от иностранных партнеров не было вовсе. В июне Евросоюз передал Украине €1,5 млрд.