Регионы Донбасса и Новороссии получат субсидии на развитие сельских территорий

Правительство приняло ряд решений, которые должны помочь более быстрому восстановлению экономики Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Четыре региона страны стали участниками государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. В ее рамках повсеместно строится жилье, подводится необходимая инфраструктура, включая снабжение водой и газом, благоустраиваются общественные пространства, идет ремонт региональных и местных дорог. "Вообще предпринимаются многие другие шаги, чтобы повысить качество жизни граждан на селе", - заметил глава кабмина. На решение всех задач в федеральном бюджете на 2024 год предусмотрено 70 млрд рублей.

Мишустин распорядился заложить финансирование для Донбасса и Новороссии как на этот год, так и на следующий. "Там и раньше были условия для сельского хозяйства, которые, несмотря на непростую ситуацию, позволяют собирать хорошие урожаи. Принятое решение станет дополнительным стимулом для местных аграриев", - ожидает он. Председатель правительства сообщил о принятом решении существенно расширить механизм компенсации затрат предпринимателей на развитие промышленной инфраструктуры. Размер субсидии из федерального бюджета установлен на уровне 99% от соответствующих расходов регионов. Получить софинансирование теперь смогут управляющие компании всех видов технопарков, в том числе в сфере высоких технологий. "Причем такая государственная поддержка станет доступна не только в регионах с низкими социально-экономическими показателями, но и в моногородах, где это будет способствовать открытию новых рабочих мест, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это поможет быстрому восстановлению промышленности на этих территориях", - сказал Михаил Мишустин.

По поручению президента правительство систематизировало порядок государственных и муниципальных закупок при небольших потребностях - ниже 600 тыс. рублей. "Для этого пользуются услугами единственного поставщика, что во многих случаях является барьером для малых и средних предприятий", - подчеркнул премьер.

Размер субсидии из федерального бюджета установлен на уровне 99% от соответствующих расходов регионов

Михаил Мишустин утвердил концепцию совершенствования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объема, рассчитанную на период до 2027 года. Она, в частности, предусматривает создание специального каталога с описанием конкретных товаров, чтобы заказчикам было проще ориентироваться и они могли выбирать лучшее ценовое предложение. "Предусмотрен целый ряд других инструментов, которые ускорят небольшие и частые закупки и сделают их более прозрачными и, конечно, облегчат участие в них средних и малых предприятий, где трудятся порядка 30 млн человек", - заявил глава кабинета министров.

Между тем

Правительство увеличило долю субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта на природный газ. Норматив повышен с 48 до 78% общей стоимости работ. Почти в три раза увеличивается максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей - с 4 до 12%.

Официально

Правительство продлило действие тарифной квоты на экспорт за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов до конца 2024 года. С 1 июля она составляет 550 тыс. тонн. При экспорте в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх нее - 5%, но не менее 290 евро за тонну.