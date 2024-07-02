В России отреагировали на включение страны в число стран с высокими доходами

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем в Всемирным банком в число стран с высокими доходами населения.

© РИА Новости

«Всемирный банк только что перевел Россию из категории стран с доходом выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода», — заявил он. По его словам, это изменение в классификации показало провал санкций.



Ранее Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов. В документе говорится, что на каждого жителя России приходится 14 250 долларов валового дохода. Так, к категории стран с высоким уровнем дохода Всемирный банк относит те государства, в которых этот показатель фиксируется на отметке минимум 13 845 долларов.