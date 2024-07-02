В Раде признали, что Украина фактически находится в состоянии дефолта

Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга.

Об этом заявила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Дефолт по сути у нас [на Украине] уже есть - он по факту есть, но де-юре его нет", - сказал она в эфире YouTube-канала "Новости. Live".



Южанина отметила, что власти страны смогли добиться от государственных кредиторов отсрочки выплаты внешнего долга, чего нельзя сказать о требованиях со стороны частных инвесторов, выдавших займы Киеву.

"У нас есть проблема как раз с коммерческим долгом, который составляет ни много ни мало $20 млрд", - продолжила депутат.



При этом она считает, что МВФ поможет Киеву достичь компромисса с частными кредиторами.

По словам Южаниной, в настоящее время глава комитета Рады по налогам и финансам Даниил Гетманцев заявлениями о возможном повышении налогов проверяет реакцию украинского общества на подобный шаг.

"У нас в обществе очень большая градация людей: с очень большим доходом и на грани бедности. <...> У нас сейчас более 50% граждан Украины за чертой бедности", - подчеркнула депутат.



Она добавила, что возможно повышение налогов обсуждают "кулуарно где-то в офисе президента", но пока колеблются перед тем, чтобы вынести этот вопрос в публичную плоскость.

Захарова предрекла экономике Украины «глубокую кому»

Ранее журнал The Economist сообщил, что власти Украины могут объявить дефолт уже в августе, если не смогут договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности. Издание отметило, что военные действия наносят "тяжелый урон экономике Украины", ее валовой внутренний продукт (ВВП) сейчас на четверть меньше, чем в начале 2022 года. При этом размер долга по состоянию на июнь достиг 94% ВВП, а плачевное состояние инфраструктуры страны усугубляет экономическую ситуацию.

В то же время Кабмин Украины в бюджетной декларации на следующие три года заложил почти двукратное уменьшение поступлений от партнеров к 2027 году, а также значительную девальвацию гривны. Помимо этого, правительство предлагает на ближайшие три года отказаться от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета в размере $43,9 млрд. Большую часть дефицита власти рассчитывают покрыть за счет помощи Запада. Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявлял, что бюджет ежемесячно нуждается в $3 млрд поступлений от партнеров. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи происходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, властям страны необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования". На этом фоне в последнее время на Украине обсуждается вопрос неизбежности значительного повышения налогов и сокращения социальных расходов.