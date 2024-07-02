В доход России переданы акции компаний, связанных с экстремизмом

Свыше 131,2 миллионов акций ряда фирм, связанных с экстремизмом, передали в доход России. С таким заявлением выступил директор ФССП Дмитрий Аристов, пишет Радио Sputnik.

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Решение принято «в связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности», отметил собеседник. До этого Аристов сообщил, что в доход России передали акции кондитерской фабрики, которая принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, а также акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского* в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Коломойский также подозревается в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млн гривен ($247 тыс.). В начале сентября 2023 года Служба безопасности Украины предъявила ему обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов