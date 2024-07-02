Поставки трубопроводного газа из России в Европу резко выросли

За полгода экспорт трубопроводного газа из России в Европу вырос почти на треть. О резком росте поставок со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщает газета «Ведомости».

За шесть месяцев экспорт увеличился до 15,4 миллиарда кубометров (плюс 27 процентов в годовом выражении). Так, в июне прокачка выросла еще на 23 процента, до 2,5 миллиарда кубометров.

При этом транзит через территорию Украины вырос за полгода на 11 процентов, до 7,7 миллиарда кубометров (при этом показатели остаются ниже контрактного уровня в 40 миллиардов кубометров в год). Аналогично увеличилась прокачка по газопроводу «Турецкий поток» в Европу — в 1,5 раза, до 7,7 миллиарда кубометров. В мае экспорт по этому направлению достиг рекордного в истории объема в 55,7 миллиона кубометров.

С мая 2022 года Украине не принимает газ через станцию «Сохрановка» в Ростовской области, откуда газ поступает на территорию Луганской народной республики. Сейчас транзит ведется только через ГИС «Суджа» в Курской области, откуда топливо идет в подконтрольную Украине Сумскую область. За прокачку газа через территорию Украины «Газпром» должен платить около 1,25 миллиарда долларов ежегодно. Пятилетний контракт на поставки истекает в конце 2024 года, и Киев отказывается его продлевать.

Аналитик предупредил о росте цен на газ в 2024 году

Эксперты объясняют увеличение поставок в регион ценовой конъюнктурой на рынке и снижением импорта сжиженного природного газа (СПГ). По словам аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, Европа стабильно снижает импорт СПГ, а цены на газ в пределах 350–400 долларов за тысячу кубометров делают покупку российского топлива более выгодной. Во втором полугодии этого года динамика роста экспорта будет более слабой, на фоне ожидаемого роста предложения на рынке СПГ и высокой заполненности подземных газовых хранилищ цены в регионе могут упасть до 250 долларов за тот же объем.

В мае 2024 года Россия обогнала США по поставкам топлива в Европу. Поставки газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России составили 15 процентов от общего объема поставок в страны Европейского союза, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию. В статье отмечается, что доля поставок СПГ из Соединенных Штатов в те же страны составила 14 процентов, что является самым низким показателем с августа 2022 года.