ЕС вернул импортные пошлины на яйца и сахар с Украины

Евросоюз принял решение вновь ввести пошлины на импорт яиц и сахара с Украины для удовлетворения требований протестующих европейских фермеров. Об этом говорится в "Официальном журнале ЕС", в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

В нем отмечается, что пошлины вводятся с сегодняшнего дня и будут действовать до 5 июня 2025 года.

19 июня Еврокомиссия объявила о реактивации квот и пошлин на ввоз овса с Украины. Ранее ЕК подчеркивала, что поддержка Украины не должна подрывать стабильность аграрного рынка Евросоюза.

Между Евросоюзом и Украиной с 1 января 2016 года действует соглашение о "глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли". Однако, как отмечают эксперты, необходимость специальных решений об отмене на ограниченный срок всех квот и тарифов демонстрирует, что так называемый режим свободной торговли на протяжении последних девяти лет не мешал сохранению тарифов ЕС на значительные объемы украинского экспорта. При этом страны Евросоюза все это время имели фактически неограниченный доступ к рынку Украины.