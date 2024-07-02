В России резко подорожала мука

Зерно и мука в России с начала мая подорожали почти на треть из-за плохой погоды.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Национальный союз хлебопечения (НСХ).

«Мука начала дорожать сразу на несколько рублей за 1 кг, а всего за две недели рост цен на муку составил до 30% и более по отношению к началу месяца», — рассказали хлебопеки.



Между тем в Российском союзе мукомольных и крупяных предприятий утверждают, что ситуация на рынке намного спокойнее, чем ее описывают в НСХ. Подобные скачки цен являются краткосрочными, подчеркнули мукомолы.

Минсельхоз РФ считает ситуацию стабильной. По данным ведомства, с конца 2023 года пшеничная мука подорожала всего на 2,9%.

До этого в России нашли способ сдержать рост цен на хлеб. Производители стали чаще использовать замороженные полуфабрикаты.