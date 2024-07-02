США сократили поставки СПГ в Европу до двухлетнего минимума

Доля США в европейском импорте сжиженного природного газа (СПГ) по итогам мая сократилась до 14%. Это самый низкий показатель с августа 2022 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании ICIS.

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При этом на СПГ из России за период пришлось 15% поставок в регион.

«Это удивительно видеть после того, через что мы прошли, после таких усилий по уменьшению импорта из России и снижению рисков с поставками энергоносителей», — заявил глава аналитического департамента газового рынка ICIS Том Марзек-Мансер.



С начала года Европа нарастила закупки российского трубопроводного газа на 27%. Объем прокачки по итогам первых шести месяцев составил 15,4 млрд кубометров. Газ из России в европейские страны поступает по двум маршрутам: через украинскую ГИС «Суджа», а также через «Турецкий поток».