Путин поручил продвигать российские бренды за рубежом
-Президент России Владимир Путин заявил о необходимости оказывать содействие в продвижении в других странах отечественных брендов и проектов, а также лучших российских практик в различных сферах деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, размещенную на сайте Кремля.
Ранее было проведено заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Глава государства по его итогам дал поручения. Одно из них - продвигать российские марки за границей.
Ответственным лицом за выполнение поручения стала гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 декабря, далее – один раз в год.
Ранее сообщалось, что, по данным аналитиков Nikoliers, в 2023 году на российский рынок вышло 40 новых отечественных брендов. Всего новые российские бренды открыли 349 магазинов общей площадью 159 900 кв. м.