В России подготовили план по выходу на биржу высокотехнологичных компаний

Российский президент Владимир Путин поставил правительству план по проведению первичного размещения акций (IPO) не менее десяти национальных высокотехнологичных компаний. Поручение об этом опубликовано на сайте Кремля.

Из документа следует, что размещение акций на внутреннем финансовом рынке должно состояться в рамках реализации Национальной технологической инициативы (НТИ). На это в 2025-2027 году будут выделяться средства из федерального бюджета.

Премьер-министр Михаил Мишустин назначен ответственным за реализацию этого поручения.

На прошлой неделе в Минфине РФ спрогнозировали рост числа размещений компаний на Московской бирже. По словам замглавы министра финансов Ивана Чебескова, ведомство намерено активно стимулировать этот процесс.

До этого в России захотели создать еще одну биржу для торгов акциями.