Европейские страны начали испытывать серьезные проблемы с производством удобрений после того, как отказались от импорта газа из РФ. Из-за этого местным фермерам приходится массово закупать российские удобрения, пишет немецкое издание Spiegel.

Как сказал неназванный представитель компании SKW Stickstoffwerke Piesteritz, удобрения из РФ намного дешевле аналогов из Германии. При этом в материале подчеркивается, что компания SKW Stickstoffwerke Piesteritz является крупнейшим производителем удобрений в ФРГ.

«В настоящее время мы завалены удобрениями из РФ», — отметил источник издания.



Еще несколько представителей сельскохозяйственной отрасли в Европе на условиях анонимности заявили, что страны региона могут впасть в полную зависимость от российских удобрений. Если это произойдет, продовольственная безопасность европейских государств окажется под угрозой.

В мае агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные сообщило, что страны — члены Европейского союза (ЕС) нарастили закупки удобрений из РФ. По итогам марта государства региона импортировали российские удобрения на общую сумму €174 млн, тем самым обновив максимум 2022 года.