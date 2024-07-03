Почему россияне хранят полтора триллиона долларов за границей

Эксперты рассказали «Комсомольской правде», что отток капитала перестал быть угрозой для российской экономики. По их словам, деньги российских компаний, хранящиеся за рубежом, помогают развиваться экономике страны.

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«КП» отмечает, что сейчас за рубежом хранится полтора триллиона долларов - это деньги российских частных лиц, бизнеса и государства. Эта сумма сравнима с четырьмя годовыми бюджетами РФ, годовым ВВП Испании или Мексики и золотовалютными резервами России, Индии и Бразилии вместе взятыми, подчеркивает газета.

«КП» задалась вопросом, опасно ли для экономики, что такой объем средств хранится за рубежом. По данным Центробанка, за январь - май российский профицит во внешней торговле вырос почти вдвое к такому же периоду 2023-го (с 21 миллиарда до 38,1 миллиарда долларов). Но из-за угрозы вторичных санкций США многие банки Турции, Китая и ОАЭ перестали сотрудничать с российскими партнерами. Из-за этого на счетах компаний из РФ в банках этих стран скопились огромные суммы, которые не удается вывести в Россию, подчеркивает «КП».

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев заявил, что в случае с оттоком капитала речь не всегда идет о застрявших деньгах: часто российским компаниям необходимо хранить деньги за границей для операционных расходов, эффективного ведения бизнеса и минимизации кассовых разрывов. Эти деньги идут на оплату услуг, которые компании получают за рубежом, и на аренду помещений.

Богатые россияне также продолжают хранить часть денег за границей, отмечает «КП». Это объясняется диверсификацией и стремлением сохранить и приумножить капитал. Но из данных ЦБ следует, что переводы частных лиц за рубеж - не главная причина оттока капитала. Трансграничные переводы физлиц за первый квартал 2024-го стали на 388 миллионов долларов меньше по сравнению с концом 2023 года. Астафьев назвал главной причиной оттока нужды бизнеса.

Эксперт Президентской академии Иван Ермохин считает, что снизить отток капитала поможет развитие расчетов центральных банков в цифровых валютах. Такие валюты предполагают полный отказ от традиционной системы международных расчетов, на которую влияют санкции.