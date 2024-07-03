Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает главными ограничениями для развития экономики России нехватку рабочей силы, а также сложность доступа к технологиям и "длинным" инвестициям. Об этом она заявила на Финансовом конгрессе Банка России.

"Я бы выделила сейчас три типа ограничений, они взаимосвязаны. Это рабочая сила. [Кроме того], ситуация показывает нам, что мы экстенсивно расти дальше уже не можем, и рост может быть только за счет производительности труда, а производительность труда это технологии. И для нас ограничение - это доступ к технологиям, собственное технологическое развитие. И для всего этого, конечно, нужны инвестиции, нужны долгосрочные источники финансирования инвестиций. И мне кажется, как раз вот на эти ограничения нам нужно всем обратить внимание, в том числе в финансовом секторе", - сказала глава ЦБ.

