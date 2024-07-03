Новак раскрыл будущее транзита газа через Украину

Решение о продолжении или завершении транзита российского газа через Украину после 2024 года будет принимать Киев, рассказал на брифинге вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты попросили чиновника рассказать о том, будет ли продолжен транзита газа после того, как срок действия действующих соглашений завершится в конце 2024 года.

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Новак уточнил, что от «Украины зависит транзит через ее территорию», от ее желания. Он добавил, что у Киева есть «свои правила». Вместе с тем, отметил вице-премьер, Россия готова продолжать поставки.

Напомним, что ранее украинские официальные лица исключили продление договоров о транзите.