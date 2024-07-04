Курс рубля: какие изменения произойдут на следующей неделе

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович спрогнозировал постепенное укрепление рубля до отметки 86,2 за доллар в течение недели, передает Life.

В компании «БКС Мир инвестиций» отметили, что на предстоящей неделе ожидается снижение курсовой волатильности с постепенным смещением юаня к 12,4, евро — в зону 94–95, доллара — 88–89 рублей. Среди факторов, которые, как считают в фирме, сдерживают девальвацию, — повышенные ставки в экономике и проблемы с трансграничными расчетами за поставляемый импорт. По словам частного инвестора, основателя Школы практического инвестирования Федора Сидорова, главными факторами, влияющими на курс валют, являются стоимость нефти, суммы налогов с экспортеров, а также общий внешнеторговый баланс и денежно-кредитная политика внутри страны.

«На мой взгляд, в ближайшее время мы можем увидеть котировки в следующем коридоре: до 90 рублей за доллар, порядка 95–96 рублей за евро и около 12,2 рубля за юань», — подчеркнул эксперт.



В УК «Альфа-Капитал» ожидают стабилизации доллара и евро на внебиржевой площадке в ближайшие дни. При сохранении текущей ситуации американская валюта будет балансировать в пределах 88–89 руб., евро — вокруг 95 рублей, добавили в компании.

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Доллар в коридоре 87–90 рублей, а евро — 93–96 ожидают в компании BitRiver. Там отметили, что поддерживать рубль может высокая стоимость нефти.

Ранее зампред Сбера Кирилл Царев заявил, что только соотношение импорта и экспорта сейчас будет значительно влиять на американскую валюту. Он отметил, что от этих показателей и будет зависеть динамика данной валюты.