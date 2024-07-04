В России приняли поправки в бюджет на 2024 год

Поправки в бюджет на 2024 год, предусматривающие увеличение дефицита бюджета до 1,1% с 0,9% ВВП, приняты Госдумой. Об этом сообщает ТАСС.

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Оценку доходов понизили до 35,062 трлн рублей с 35,065 трлн рублей (18,3% ВВП). Что касается прогноза поступления дополнительных нефтегазовых доходов, то он сокращен до 1,053 трлн рублей с 1,821 трлн рублей.

Расходы прогнозируются больше параметров, которые утверждены законом, - 37,182 трлн рублей (19,4% ВВП) вместо 36,66 трлн рублей.

«Суммарный объем расходов увеличивается на 521,972 млрд рублей в пределах поступления дополнительных ненефтегазовых доходов, а также увеличения поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности РФ», - пишет агентство.



Ранее председатель Счетной палаты (СП) РФ Борис Ковальчук заявил об увеличении доходов федерального бюджета, до более чем 29 трлн рублей.