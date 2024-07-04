Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до 20%. Она связала это решение с тем, что инфляция в стране не снижается, как и темпы роста. Только за май инфляция составила 8.3%. Об этом глава Банка России заявила ходе пресс-конференции. Ura.Ru

Она также рассказала, что Центробанк рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки на заседании в июле. ТАСС

По ее словам, экономика страны в значительной степени отклонилась от базового сценария, а проинфляционные риски реализовались. News.ru

Ранее Набиуллина заявила, что чем больше масштаб льготных программ кредитования, тем выше будет ключевая ставка ЦБ. RT на русском