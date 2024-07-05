В РФ стали чаще покупать сладкие вина

В России зафиксирован рост продаж ликерных вин за январь-июнь к аналогичному периоду прошлого года. В натуральном выражении показатель увеличился на 73,3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Росалкогольтабакконтроля.

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Продажи игристых вин увеличились на 28,9%, виноградных - на 12,6%. Ведомство отмечает, что в общей сложности продажи ликерных вин в стране за этот период составили 714 тысяч декалитров, игристых вин и шампанского - 6,08 миллиона декалитров, виноградных вин - 15,714 миллиона декалитров.

Что касается продаж коньяка, то они показали рост на 13,3%, до 4,161 миллиона декалитров. По водке наблюдается рост на 5,9%, до 35,207 миллиона декалитров. Продажи алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) выросли за эти шесть месяцев на 9,2%, до 88,066 миллиона декалитров.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля стартовали эксперименты по маркировке алкогольных коктейлей до 9% и отдельных видов бакалейной продукции.