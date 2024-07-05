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Поставки российского бензина за рубеж резко обвалились

Поставки бензина из России в дружественные страны в первые дни месяца рухнули на 70% по сравнению со среднесуточными показателями июля прошлого года. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

Поставки российского бензина за рубеж обвалились
© РИА Новости

Падение фиксируется несмотря на решение правительства продлить временное снятие запрета на экспорт бензина до 31 июля 2024 года.

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в июне заметно выросла. Аи-92 за месяц подорожал на 10,7%, до 52 525 тыс. рублей за тонну. Цена Аи-95 увеличилась на 16%, достигнув 63 416 тыс. рублей за тонну.

До этого финансист спрогнозировал незначительное подорожание бензина на российских заправках в июле. Цены могут вырасти на 0,5-0,8% от июньских.