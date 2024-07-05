Поставки российского бензина за рубеж обвалились

Поставки бензина из России в дружественные страны в первые дни месяца рухнули на 70% по сравнению со среднесуточными показателями июля прошлого года. Об этом сообщает Минэнерго РФ. Газета.Ru

«Несмотря на решение правительства о продлении экспорта автомобильного бензина до 31 июля, в целом его поставки в дружественные страны сейчас на 70% ниже среднесуточного уровня июля 2023 года», - сказано в сообщении. ТАСС

В ведомстве отметили, что подобная динамика наблюдается, несмотря на решение российских властей продлить временное разрешение на экспорт автомобильного бензина из страны. В министерстве напомнили, что эта мера действует до 31 июля 2024 года. Lenta.ru