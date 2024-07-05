Назван главный покупатель российского зерна

По итогам 2023-2024 сельскохозяйственного года (начался 1 июля и завершился 30 июня) главным иностранным покупателем российского зерна стала Турция. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на предварительную оценку аналитиков «Русагротранса».

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За этот период времени, как уточнили эксперты, российские агроэкспортеры отправили в Турцию в общей сложности 8,9 миллиона тонн зерна. Достигнутый результат оказался гораздо ниже планки в 12,6 миллиона, которая была установлена в предыдущем сельскохозяйственном году.

На втором месте по объему импорта российского зерна оказался Египет. Эта страна закупила у РФ 8,7 миллиона тонн, нарастив импорт на 600 тысяч в сравнении с показателем предыдущего сельхозгода. Тройку лидеров замкнул Иран, который за 12 месяцев приобрел у России 7 миллиона тонн зерна (плюс 600 тысяч). В топ-5 главных импортеров также вошли Саудовская Аравия (4,5 миллиона тонн, плюс 1,3 миллиона) и Бангладеш (3,8 миллиона, плюс 2,2 миллиона).

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут спрогнозировала увеличение объема экспорта российской агропродукции в страны БРИКС. Согласно ее ожиданиям, по итогам 2024 года суммарные объемы закупок могут составить 16 миллиардов долларов в денежном выражении и увеличиться на 1 миллиард в сравнении с показателем 2023 года.