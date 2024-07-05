Итало-российская палата приостановила оплату товаров рублями

Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла российским компаниям покупать итальянские товары за рубли. Об этом сообщил глава палаты Фердинандо Пелаццо, слова которого передает РИА Новости.

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Он заявил, что Комитет финансовой безопасности Италии сообщил, что не рекомендует использовать эту схему. Это объяснили опасениями, что разработанный ИРТП механизм якобы может помочь в обходе санкций. По мнению Пелаццо, это решение странное, так как торговая палата подконтрольна как правительству России, так и Италии.

2 июня президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что много итальянских компаний, которые по-прежнему работают в России, уже обрусели, они настолько адаптировались в стране, что никогда из нее не уйдут. Президент ассоциации добавил, что компании не планируют уходить с российского рынка, ведь они хорошо работают, выпускают качественную продукцию и получают прибыль.

В конце мая директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что страны Запада не обращались к России с вопросом о создании систем, позволяющих компаниям из РФ приобретать иностранные товары за рубли.