Молдавия и Украина договорились о поставках электроэнергии в обмен на газ, сообщило молдавское министерство иностранных дел.

© РИА Новости / Павел Львов

По данным ведомства, соглашение было достигнуто во время встречи глав МИД Украины, Молдавии и Румынии в Кишиневе.

Молдавия и Украина договорились о транзите российского газа в Приднестровье

«Республика Молдова выразила готовность обеспечить электроснабжение Украины в рамках обмена газа на электроэнергию», — говорится в сообщении.



Ожидается, что Молдавия разместит на своей территории энергоблоки, использующие для этих целей природный газ, поставляемый Украиной.

«Стороны будут искать решение, позволяющее сделать газовую инфраструктуру коммерчески надежной», — подчеркнули в министерстве.



Ранее сообщалось, что на Украине энергоемкие предприятия могут быть вынуждены сокращать объемы производства или закрыться из-за высоких цен на электричество, обусловленных решением украинских властей импортировать 80 процентов электроэнергии.