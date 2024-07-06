Стоимость красной икры достигла исторического максимума в России. Об этом пишет «Интерфакс».

«Таких цен на красную икру еще не было. Стоимость килограмма икры чавычи свежего посола во Владивостоке доходит до 10 тысяч рублей, на Камчатке — до 9 тысяч», — рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.



При этом, по его словам, икра самой массовой среди лососевых видов рыбы — горбуши — выросла до 7,5 тысячи рублей за килограмм. Однако пока основные объемы продаж приходятся на прошлогоднюю красную икру, отметил Савельев.

Объективных же причин такого роста цен нет, заявил эксперт. В 2023 году вылов лососей в России составил 609 тыс. тонн, это стало вторым после рекордного 2018 года показателем, резюмировал Александр Савельев.

Ранее сообщалось, что с 1 января по 15 июня 2024 года объем продаж черной икры в России вырос на 9 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. К слову, в этот период выросло не только число покупок черной икры, но и траты россиян на данный деликатес. Так, по итогам первого полугодия показатель увеличился на 6 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го, до 2,9 тысячи рублей.