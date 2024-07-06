Цены на древесину в Финляндии достигли рекордных значений из-за прекращения импорта из России и инвестиций в отрасли, связанные с ее потреблением.

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"Древесина в Финляндии сейчас продается по рекордно высокой стоимости. Причиной является высокий спрос на древесину, вызванный крупными инвестициями в лесной сектор и прекращением импорта из России. Сейчас Финляндия проживает серьезный переломный момент", — сообщает финский канал MTV.



В Финляндии вступило в силу бессрочное продление закрытия границ с Россией

Высокие цены сохранятся еще некоторое время и могут привести к тяжелым последствиям для экономики.

"Древесины может не хватить на всех", —привел слова ученого MTV.



В июле 2022 года ЕС ввел санкции на импорт древесины и продуктов деревообработки из России.

Ранее участник президентской гонки США Роберт Кеннеди-младший проинформировал о том, что введенные Вашингтоном рестрикции не дали желаемого эффекта и стали причиной укрепления экономической системы России.