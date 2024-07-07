Посол Моргулов: БРИКС идёт в сторону создания единой валюты

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что государства — члены БРИКС обсуждают вопрос создания единой валюты, однако её появление в ближайшем будущем маловероятно. При этом он назвал очевидным движение объединения в данном направлении.

Соответствующее заявление он сделал на полях Всемирного форума мира в Пекине.

«Мы покидаем пространство, в котором доминирует доллар, и развиваем механизм и инструменты по-настоящему независимой финансовой системы», — цитирует его РИА Новости.

Он указал на активную работу союза в вопросе создания соответствующей системы, в частности на проделанную работу в рамках Нового банка развития БРИКС, механизмов условных валютных резервов стран БРИКС и так далее.

«Ведутся переговоры о единой валюте БРИКС. Не думаю, что это дело ближайшего будущего, но тренд очевиден. Мы двигаемся в этом направлении, для нас это ясно», — сказал Моргулов.

Ранее Моргулов заявил, что страны — члены БРИКС превращаются в главную движущую силу глобальной экономики.