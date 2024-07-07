Индия и Россия сблизят национальные финансовые системы

Индия и Россия хотят разработать механизм быстрого перевода денег между странами и использования национальных банковских карт. Такие планы обсудит премьер-министр Индии Нарендра Моди во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, пишет индийское издание The Economic Times со ссылкой на источники.

«Ключевым моментом ежегодного саммита Индия-Россия в Москве между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Владимиром Путиным будет разработка механизмов для легкого и быстрого перевода денег между двумя странами», — пишет издание.



Отмечается, что нужда в сближении систем возникла из-за запрета на SWIFT и беспрецедентного роста двусторонней торговли. Около 60% торговли между Индией и Россией сейчас происходит в национальных валютах, странам нужны более быстрые и оперативные платежи.

Путин и Моди также обсудят использование национальных карт в странах. Карты RuPay можно будет использовать в России, а карты «МИР» — в Индии, что поможет путешественникам и студентам.

Кроме того, обе стороны хотят разработать двустороннее инвестиционное соглашение.

Нарендра Моди прибудет в Москву вечером 8 июля. Он будет участвовать в 22-м ежегодном индийско-российском саммите.