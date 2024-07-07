Центробанк России не исключил того, что в июле ключевая ставка может быть увеличена до 18 процентов. Экономист Инна Литвиненко обозначила основные аспекты, способные оказать влияние на данное решение.

В настоящий момент ключевая ставка Центрального банка равна 16 процентам, это значение является ориентиром для банков при формировании предложений для клиентов. Литвиненко считает, что вероятность ее повышения до 18 процентов достаточно велика.

— Центробанк продолжает достаточно жесткую кредитно-денежную политику, которая вызвана ростом инфляции, — заявила Литвиненко.



По ее словам, ожидать снижения ставок можно будет лишь после того, как начнется спад инфляции. Несмотря на рост доходов граждан, темпы производства и импорта не успевают за потребительским спросом.

Она также указала, что отмена льготной ипотеки направлена на замедление экономического роста, чтобы избежать резких колебаний, а повышение ключевой ставки для граждан приведет к уменьшению доступности кредитных и ипотечных продуктов.

Набиуллина усомнилась в способности дешевых кредитов решить проблемы в экономике

Литвиненко добавила, что даже без официального объявления заметно, что пять ведущих банков страны уже начали корректировать свои кредитные предложения, повышая процентные ставки в предвкушении решений Центрального банка, передает «Подмосковье сегодня».

В начале июня Набиуллина сообщила, что по итогам 2024 года инфляция в стране может оказаться выше предусмотренной апрельским прогнозом ЦБ. По ее словам, ЦБ РФ уточнит прогноз в июле.