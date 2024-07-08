Товарооборот России и США за май вырос в полтора раза

Торговля России и США в мае выросла в 1,5 раза к апрелю — до 487 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Агентство отмечает, что это стало максимальным объемом с мая прошлого года. Кроме того, российский экспорт в конце весны подскочил на 47 процентов — до 439 миллионов долларов.

Отмечается, что главным товаром в импорте США из России был уран — его покупки возобновились после паузы в апреле. Сумма продаж составила 209,5 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что значительное снижение объема продаж валюты, которое запланировал на июль Банк России, может привести к ослаблению курса рубля, сгладить негативный эффект от которого способно позволить ожидание повышения ключевой ставки Центробанком (ЦБ).